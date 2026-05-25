La Premier League nel Regno Unito ha registrato ricavi complessivi di oltre 5 miliardi di euro nell’ultima stagione, con un incremento rispetto all’anno precedente. Sono stati venduti più di 3 milioni di biglietti, mentre le trasmissioni televisive sono state distribuite in più di 200 paesi. La competizione vede la partecipazione di venti squadre e ha generato circa 12.000 posti di lavoro diretti e indiretti.

Sembra che il calcio sia rimasto immune alla crisi economica, sociale e politica del Regno Unito. Il principale campionato maschile del paese, la Premier league, sta aumentando i guadagni e la popolarità ogni anno. Oggi è un’industria globale di primo piano e uno dei settori più forti dell’economia britannica, che è alle prese da tempo con l’inflazione. “Quarant’anni fa il calcio inglese era una barzelletta. Oggi è una potenza globale”, scrive l’Economist. Dalla sua fondazione nel 1992, la qualità e la spettacolarità della Premier league hanno alimentato una crescita continua e attirato miliardi di spettatori in tutto il mondo. Il campionato... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’industria più fiorente del Regno Unito è il campionato di calcio

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