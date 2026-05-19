Una recente classifica pubblicata dal Sunday Times mostra come alcune famiglie abbiano superato il patrimonio di Re Carlo, coinvolgendo ambiti come la monarchia, lo sport e la cultura pop. La lista elenca i nomi delle famiglie più ricche del Regno Unito, evidenziando i cambiamenti nelle posizioni di potere economico tra le élite nazionali. Tra queste, alcune hanno accumulato ingenti patrimoni grazie a investimenti e attività commerciali che si sono sviluppate nel tempo.

La nuova classifica dei più ricchi del Regno Unito pubblicata dal Sunday Times racconta un sorpasso che mescola monarchia, sport e cultura pop. Secondo le stime del 2026, David e Victoria Beckham hanno infatti superato il patrimonio personale di Re Carlo, diventando una delle coppie miliardarie della Gran Bretagna. Il patrimonio complessivo dei Beckham ha raggiunto circa 1,36 miliardi di euro, una cifra che consacra l’ex calciatore come il primo sportivo miliardario britannico. Un risultato che, almeno sul piano personale, lo colloca davanti allo stesso sovrano inglese, il cui patrimonio netto viene stimato intorno ai 760 milioni di euro. Il patrimonio di Re Carlo inferiore a quello dei Beckham. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come i Beckham hanno superato il patrimonio di Re Carlo: le famiglie più ricche del Regno Unito

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