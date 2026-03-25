Il commissario tecnico della nazionale di calcio ha dichiarato di essere malato, ma di non voler abbandonare la squadra. Ha commentato la partita contro la Turchia, senza fornire dettagli sulle strategie o sulle sue condizioni di salute. La sua presenza resta confermata in vista della prossima sfida, e ha espresso la volontà di affrontarla senza rinunciare.

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© Calcionews24.com - Lucescu emoziona: «Sono malato, ma non posso andarmene da codardo. Sulla sfida con la Turchia dico questo»

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