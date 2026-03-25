Lucescu emoziona | Sono malato ma non posso andarmene da codardo Sulla sfida con la Turchia dico questo
Il commissario tecnico della nazionale di calcio ha dichiarato di essere malato, ma di non voler abbandonare la squadra. Ha commentato la partita contro la Turchia, senza fornire dettagli sulle strategie o sulle sue condizioni di salute. La sua presenza resta confermata in vista della prossima sfida, e ha espresso la volontà di affrontarla senza rinunciare.
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