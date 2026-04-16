Al Coachella sono finiti sotto i riflettori un ex primo ministro canadese e la cantante statunitense, grazie a una foto in cui appaiono insieme. La pubblicazione delle immagini ha suscitato commenti critici riguardo alla scelta di mostrare un aspetto più giovane e informale della coppia. Le reazioni si sono concentrate sulla percezione di una trasformazione dell’ex politico, ora in compagnia della popstar, e sul modo in cui vengono rappresentate le sue recenti attività pubbliche.

Le foto di Katy Perry con il compagno Justin Trudeau, ex premier canadese, in questi giorni hanno spopolato sul web, sollevando anchequalche critica di stampo politico. In questi ultimi giorni, si sono riaccesi i riflettori sulla pop star di 41 anni dopole accuse per presunte molestie sessuali ai danni dell’attrice Ruby Rose. Dunque, oltre allo scandalo mediatico nato dopo la denuncia, il web lanciava già occhiate giudicanti alla coppia dopo la pubblicazione delle foto al Coachella 2026. In America il Festival musicale è davvero importante e non è raro incontrare volti noti. Tra questi, vestiti casual e in modo particolarmente giovanile hanno catturato l’attenzione proprio i due.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trudeau e Katy Perry al Coachella: le critiche alla foto ‘giovanile’ della coppia

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