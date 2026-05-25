Linda Manfredini, giovane centrale italiana nata nel 2006, è intervenuta nell’ultima puntata di Volley Night, trasmessa su YouTube da OA Sport. Durante l’intervista, ha commentato il contributo di Velasco, sottolineando che l’allenatore insegna che l’errore è un elemento fondamentale. Manfredini fa parte del gruppo che lavora sotto la guida di Velasco e rappresenta una delle promesse del settore.

Linda Manfredini, centrale italiana classe 2006 nel giro dell’Italia di Velasco, è stata ospite dell’ultima puntata di Volley Night, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport. Diversi i temi trattati da uno dei prospetti di maggior interesse del panorama nazionale. Le forti emozioni vissute nell’ultimo periodo: “ Devo dire che sono tanto emozionata, non mi aspettavo di iniziare questa estate subito con Julio e con la Nazionale A. Sono molto contenta, tutto quello che arriva per me è super positivo. Siamo qua che ci alleniamo al Pavesi, c’è tanto impegno, tanto lavoro, però ci divertiamo “. Sulla scelta di Velasco di centrali che non sono alte almeno 1,90 m: “ Non credo che faccia troppo caso a queste cose, anzi ci incoraggia tanto, ci dice che anche noi possiamo essere a livello di quelle più fisicate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Linda Manfredini si racconta: “Velasco ci insegna che l’errore è fondamentale”

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io lo sostengo da quando Marco da Messina la chiamava sua maestà Linda Manfredini. Questa ragazza ha la testa giusta,e ci darà grandi soddisfazioni. Inoltre bellissimo vedere come le più giovani vengano sempre sostenute dalle grandi x.com

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