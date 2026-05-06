Volley Bergamo 1991 in partenza anche la ‘stellina’ Linda Manfredini

Dopo due stagioni, Linda Manfredini lascia la squadra di volley di Bergamo. La giocatrice, che ha contribuito alle recenti sfide della squadra, non farà più parte del roster nella prossima stagione. La società ha annunciato ufficialmente la partenza di Manfredini, senza rilasciare dichiarazioni aggiuntive. La decisione segna la fine di un periodo importante per l’atleta e per il club.

Bergamo. Dopo due stagioni intense e ricche di significato, si conclude il percorso in rossoblù di Linda Manfredini. La classe 2006, una delle grandi promesse italiane della pallavolo, dovrebbe essere con la divisa di Conegliano, pluricampionessa d’Italia. Arrivata a Bergamo come giovane promessa nell’estate 2024 in una squadra totalmente rinnovata, Manfredini ha saputo costruire giorno dopo giorno un importante cammino di crescita, distinguendosi per dedizione, professionalità e spirito di squadra e per le sue battute che l’hanno resa una delle top acer del campionato. Un’evoluzione costante che l’ha portata a ritagliarsi un ruolo sempre più significativo all’interno del gruppo, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi stagionali della squadra.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Volley Bergamo 1991: Bolzonetti, Eze, Manfredini e Meli convocate dalla nazionale italiana Leggi anche: Chidera Eze saluta il Volley Bergamo 1991 dopo un anno: è la settima partenza confermata Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Volley Bergamo 1991 saluta il preparatore atletico Luca Rossini; Volley Bergamo 1991, ai saluti anche Ferrario e Micheletti; Volley mercato 2026/27: il tabellone dei movimenti in Serie A1; Alessia Bolzonetti e il preparatore Rossini salutano Volley Bergamo. Volley Bergamo 1991, in partenza anche la ‘stellina’ Linda ManfrediniCapitana della nazionale italiana Under 21, il futuro della classe 2006 dovrebbe essere con la maglia delle pluricampionesse d'Italia di Conegliano ... bergamonews.it Continuano i cambiamenti: anche Roberta Carraro saluta il Volley Bergamo 1991 dopo due anniLa palleggiatrice veneta chiude il suo ciclo biennale in rossoblù: Spero di aver lasciato un po' della mia personalità ... bergamonews.it Dopo due stagioni in maglia rossoblù, si conclude il percorso di Roberta Carraro con il Volley Bergamo 1991 - facebook.com facebook Pallavolo Mercato - Si dividono le strade di Volley Bergamo e Monique Strubbe x.com