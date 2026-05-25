A fine maggio 2026, Modena si prepara a chiudere le ultime trattative di mercato. In questo periodo, otto calciatori di origine modenese, ma non impegnati con le nazionali azzurre, sono protagonisti delle vicende sportive e contrattuali della squadra. Tra loro, Linda Manfredini indossa ancora la maglia azzurra, mentre il resto dei giocatori si concentra sugli ultimi accordi prima della chiusura del mercato.

Tempo di mercato, certo, ma anche di Nazionali questo finale di maggio 2026 nel quale Modena attende di chiudere le sue ultime trattative e nel quale giocano otto modenesi di adozione e non sono impegnati con selezioni azzurre. Davanti a una splendida cornice di pubblico, sold out con 3600 spettatori presenti sugli spalti, le azzurre di Julio Velasco si sono testate nel match sin qui più suggestivo per prestigio della preparazione pre VNL, e hanno offerto contro la Turchia una prestazione di alto livello, confermando le buone cose mostrate contro la Serbia. Il match è stato l’occasione per vedere all’opera Ekaterina Antropova nel ruolo di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Linda Manfredini in azzurro. Ancora tra le protagoniste

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Volley Night | Linda Manfredini, Beatrice Negretti e Marco Falaschi: che storie!

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