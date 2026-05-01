L'artista ha portato sul palco del Teatro Sala Umberto di Roma il suo concerto per celebrare i vent’anni di carriera. L’evento ha visto la voce e la musica dell’artista riempire la sala, dopo quasi un decennio dall’ultima esibizione nella stessa location. La serata si è svolta con una scaletta che ha ripercorso alcuni dei momenti fondamentali del suo percorso musicale.

L’Aura è ritornataa riabbracciare il pubblico di Roma, a distanza di quasi dieci anni con il concerto al Teatro Sala Umberto. L’occasione è ghiotta per i presenti, dato che la cantautrice è ritornata sulle scene musicali per celebrare i vent’anni del suo primo album Okumuki, dopo il sold out dello scorso 25 aprile al Blue Note di Milano. A scaldare l’atmosfera è Daria Huber, giovane artista partenopea, che accompagnata dalla sua chitarra comincia a far immergere la platea in una dimensione intima e delicate sulle note dei brani estratti da Quassù La Vita È Favolosa, primo lavoro in studio prossimamente in uscita. Il testimone passa agli Gnu Quartet che stasera saranno al fianco della protagonista del live, proprio come nel 2008 quando l’ensemble e l’artista si ritrovarono insieme per la prima volta sul palco.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Aura celebra i 20 anni di Okumuki con incanto, dolcezza e armonia al Teatro Sala Umberto di Roma

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