Insetti giganti del passato l'ossigeno non basta a spiegarli | l'assenza di predatori ha favorito il gigantismo

Una ricerca recente mette in discussione l’idea che l’alta concentrazione di ossigeno nell’atmosfera preistorica fosse la principale causa del gigantismo degli insetti antichi. Lo studio suggerisce che l’assenza di predatori potrebbe aver favorito l’espansione delle dimensioni di alcuni insetti, più di quanto fatto la composizione dell’aria. Questi risultati portano a ripensare i fattori che hanno influenzato l’evoluzione di questi insetti nel passato.

Un nuovo studio mette in dubbio il ruolo dell’ossigeno nell’aria nel gigantismo degli insetti preistorici: forse furono i predatori, più che l’aria, a limitarne nel tempo le dimensioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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