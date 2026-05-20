Giappone e Corea del Sud lo strano asse degli ex rivali per reagire al duo Trump-Xi

Da lettera43.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, che si è svolto di recente, e poco prima dell'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping, si è tenuto un vertice ad Andong. La riunione ha coinvolto rappresentanti di Giappone e Corea del Sud, due Paesi con un passato di tensioni e rivalità, che ora si sono riuniti per discutere di questioni di interesse comune. L'incontro si inserisce in un quadro internazionale caratterizzato da incontri e dialoghi tra leader di diverse nazioni.

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Qualche giorno dopo l’atteso faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping, poche ore prima dell’ennesimo colloquio tra Vladimir Putin e lo stesso presidente cinese, ad Andong è andato in scena un altro vertice. Non c’era nessuno dei leader delle tre grandi potenze globali, eppure l’incontro è sembrato l’emblema di come il mondo stia provando a rispondere alla nuova epoca del “ G2 ” profetizzato da Trump in relazione ai rapporti tra Stati Uniti e Cina. Andong è una città patrimonio dell’ Unesco nel centro della Corea del Sud, lontana dai lustrini della patinata Seul. I protagonisti di questo “altro vertice” sono stati Sanae Takaichi e Lee Jae Myung. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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