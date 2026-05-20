Dopo l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, che si è svolto di recente, e poco prima dell'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping, si è tenuto un vertice ad Andong. La riunione ha coinvolto rappresentanti di Giappone e Corea del Sud, due Paesi con un passato di tensioni e rivalità, che ora si sono riuniti per discutere di questioni di interesse comune. L'incontro si inserisce in un quadro internazionale caratterizzato da incontri e dialoghi tra leader di diverse nazioni.

Qualche giorno dopo l’atteso faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping, poche ore prima dell’ennesimo colloquio tra Vladimir Putin e lo stesso presidente cinese, ad Andong è andato in scena un altro vertice. Non c’era nessuno dei leader delle tre grandi potenze globali, eppure l’incontro è sembrato l’emblema di come il mondo stia provando a rispondere alla nuova epoca del “ G2 ” profetizzato da Trump in relazione ai rapporti tra Stati Uniti e Cina. Andong è una città patrimonio dell’ Unesco nel centro della Corea del Sud, lontana dai lustrini della patinata Seul. I protagonisti di questo “altro vertice” sono stati Sanae Takaichi e Lee Jae Myung. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Giappone e Corea del Sud, lo strano asse degli ex rivali per reagire al duo Trump-Xi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIAPPONE e COREA a confronto: societa, lavoro e vita quotidiana @SeoulMafia

Sullo stesso argomento

India e Corea del Sud, l’asse asiatico che punta a ridisegnare industria e difesaCommercio, tecnologia e armamenti: la nuova saldatura tra New Delhi e Seul prende forma.

World Baseball Classic 2026: Giappone a fatica sulla Corea del Sud, Cina Taipei travolgenteIn archivio anche il terzo giorno di partite nel girone C, quello di Tokyo, al World Baseball Classic 2026.

Stanno entrando in diversi paesi, tra cui Corea del Sud e Giappone. Aspettano solo il momento in cui saranno chiamati ad agire. Sarà un massacro sul pianeta Terra, in varie parti del mondo contemporaneamente. Nessuna possibilità di difesa, nessuna possi x.com

viaggio di 3 settimane Giappone/Corea del Sud reddit

La potenza nucleare come deterrenza: il caso della Corea del NordLa potenza nucleare come deterrenza: il caso della Corea del Nord. La strategia nucleare di Pyongyang tra deterrenza militare, alleanze internazionali e nuovi equilibri geopolitici globali ... bassanonet.it

La corsa al nucleare di Corea del Sud e Giappone potrebbe allontanare Putin da Kim Jong-un: ecco perchè. L’analisiJames DJ Brown è professore di Scienze Politiche alla Temple University. Ha recentemente pubblicato un’analisi interessante, che vale la pena approfondire. Preoccupata dalla crescente importanza del ... affaritaliani.it