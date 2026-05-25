L' Imoco San Donà è campione d' Italia under 16 per la prima volta

La Valentino Ricci Imoco San Donà ha vinto il suo primo scudetto under 16, diventando campione d’Italia. La squadra, collegata all’Imoco Volley di Conegliano, ha conquistato il titolo il 24 maggio. È la prima volta che questa società ottiene il campionato under 16. La vittoria rappresenta un traguardo storico per il settore giovanile del club.

La Valentino Ricci Imoco San Donà, la società che funge da giovanile del progetto dell'Imoco Volley di Conegliano, ha conquistato ieri 24 maggio il primo scudetto under 16 della sua storia. La finale, tutta veneta, si è giocata al Pala Barton di Perugia contro l'Us Torri, ed è finita con un secco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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