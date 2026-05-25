Lieto fine mai | Antonio Conte e l’arte del commiato atomico

Durante un pasto al White Chill Out di Pozzuoli, il conto finale non è stato reso noto. Il ristorante, considerato di fascia alta, avrebbe avuto un costo stimato di circa cento euro. La cifra, però, non è stata confermata ufficialmente. Nessun dettaglio sulla spesa complessiva o sui commensali coinvolti. La serata si è conclusa senza ulteriori informazioni sui costi o sui partecipanti.

Non si sa a quanto ammontasse il conto dell’ultima cena napoletana, al White Chill Out di Pozzuoli. Aveva tutte le sembianze di un “ristorante da cento euro”, il metro del benessere societario di Antonio Conte. Ma stavolta se n’è andato arringando contro la mancanza di compattezza dell’ambiente, mettendo in un soppalco i sottotesti economici. Con una conferenza stampa doppia – lui e De Laurentiis, con il cellulare del presidente a rompere il filo delle dichiarazioni asincrone. Uno parlava, l’altro scuoteva la testa. “A Napoli ho fallito in una cosa, non sono riuscito a portare compattezza. Ho visto veleno e zizzania contro di me e i miei calciatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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