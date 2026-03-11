Un uomo racconta di essere rimasto bloccato a Dubai a causa della guerra in Iran, preoccupato per i genitori anziani che erano con lui negli Emirati Arabi e avevano bisogno di farmaci. Dopo un periodo di difficoltà, è riuscito a tornare a casa con loro, vivendo un'esperienza complicata ma senza sentirsi mai solo durante il percorso.

"Bloccato a Dubai a causa della guerra in Iran, ho temuto per i miei anziani genitori, che erano con me negli Emirati Arabi e necessitavano di farmaci. Siamo riusciti a rientrare in Italia anche grazie all’aiuto del Comune di San Giuliano. Non ci siamo sentiti soli". Ivano Fossati, sangiulianese di 51 anni, manager in un’azienda di software con sede anche a Dubai, racconta così l’esperienza che ha vissuto nella capitale degli Emirati, dove si era già recato spesso per motivi di lavoro, ma dove questa volta si stava godendo una vacanza insieme alla sua compagna, alle sue figlie di 18 e 22 anni e ai suoi genitori, di 83 e 84 anni. "Un viaggio di famiglia per festeggiare la laurea della figlia maggiore, siamo arrivati il 22 febbraio e avremmo dovuto rientrare il 1° marzo – racconta Fossati -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bloccati a Dubai, odissea a lieto fine: "Rientrati con i genitori anziani . Ma non ci siamo mai sentiti soli"

