Clamoroso Napoli | Antonio Conte ha deciso di lasciare il club a fine stagione!

Antonio Conte ha deciso di lasciare il Napoli al termine di questa stagione. La decisione è stata comunicata al presidente del club, con cui ha avuto un incontro nelle ultime ore. La separazione tra l’allenatore e il team si concretizza dopo un periodo di lavoro condiviso, senza ulteriori dettagli sul motivo ufficiale della scelta. La notizia ha suscitato sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre il club si prepara a gestire il futuro tecnico.

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Napoli Chelsea 2-3, Antonio Conte spiega tutto in conferenza stampa!

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