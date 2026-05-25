L' idrometro virtuale che aiuta a gestire la mobilità e le piogge

Il Comune di Genova ha presentato un progetto di idrometro virtuale, finalista a 'Pa e futuro 2026', il premio del Forum PA in programma dal 9 all'11 giugno a Roma. L'iniziativa riguarda strumenti digitali per monitorare le precipitazioni e gestire la mobilità urbana. La presentazione è stata fatta dalla direzione di area digitalizzazione e progetti di innovazione del Comune.

La direzione di area digitalizzazione e progetti di innovazione del Comune di Genova ha presentato uno dei progetti finalisti a 'Pa e futuro 2026', il premio organizzato nel contesto dell'edizione 2026 di Forum Pa, in programma dal 9 all'11 giugno prossimi a Roma.Grazie al sistema di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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