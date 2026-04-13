Un nuovo sistema di assistenza virtuale sta cambiando il modo in cui vengono condotte le visite mediche. Durante le diagnosi, un’intelligenza artificiale si occupa di trascrivere automaticamente i referti, permettendo ai medici di concentrarsi maggiormente sul paziente. Questa tecnologia, adottata in alcuni ospedali, mira a facilitare il lavoro del personale sanitario senza interferire con l’interazione diretta tra medico e paziente.

Milano, 13 aprile 2026 – Rivoluzione nelle visite in ospedale: il medico si dedica al paziente e lo ascolta, nel frattempo l'Intelligenza artificiale trascrive il referto. All’Humanitas di Rozzano debutta così l'assistente virtuale, un sistema di trascrizione basato sull'AI, che permette al professionista di concentrarsi su chi ha davanti, evitando di passare buona parte del tempo a compilare la documentazione. Un sistema innovativo. L'ospedale è tra i primi in Europa a introdurre questa tecnologia nella pratica quotidiana, grazie alla collaborazione con Tandem Health che partirà con le prime nove Unità operative. L’obiettivo è ridurre l’impegno compilativo dei medici durante le visite ambulatoriali e restituire tempo prezioso alla cura, migliorando la qualità della relazione con il paziente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Humanitas, l’AI aiuta i medici durante le visite: così l’assistente virtuale trascrive il referto

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