L' idea di Sala per Davide Cavallo lo studente che ha abbracciato i suoi aggressori | Un testimone straordinario

Uno studente ha abbracciato i suoi aggressori, attirando l’attenzione con un gesto inatteso. La scena si è svolta in un contesto pubblico, suscitando reazioni di sorpresa tra gli astanti. Il Comune di Milano sta considerando un riconoscimento ufficiale per il ragazzo, valutando anche la possibilità di nominarlo “testimone straordinario” di valori civili. La proposta mira a sottolineare l’importanza di comportamenti positivi in situazioni di conflitto.

Un riconoscimento ufficiale da parte del Comune di Milano o, ancora meglio, un ruolo attivo come "testimone straordinario" di valori e civiltà. È questa l'idea lanciata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento in Consiglio comunale, in merito alla vicenda di Davide Cavallo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Studente accoltellato a Milano, chiesti 12 e 10 anni: Davide Cavallo abbraccia i suoi aggressoriIn una vicenda che ha coinvolto un giovane a Milano, i pubblici ministeri hanno chiesto 12 anni di carcere per Alessandro Chiani e 10 anni per Ahmed...

Una condanna a 20 anni e un’assoluzione per gli aggressori di Davide Cavallo, il ragazzo rimasto paralizzato ha abbracciato gli imputatiIn una recente sentenza, un giovane rimasto paralizzato ha abbracciato gli imputati coinvolti nella sua vicenda.

Temi più discussi: Paralizzato dopo l'accoltellamento, Davide abbraccia chi l'ha ridotto così; Top e Flop, i protagonisti di giovedì 21 maggio 2026; Studente accoltellato a Milano in corso Como: il pm chiede fino a 12 anni di carcere per due diciottenni.

L'idea di Sala per Davide Cavallo, lo studente che ha abbracciato i suoi aggressori: Un testimone straordinarioIl sindaco di Milano propone un ruolo pubblico per il 22enne accoltellato in Corso Como: Il suo perdono va oltre la politica ... milanotoday.it

Davide Cavallo che abbraccia i suoi aggressori è la lezione di umanità che ci servivaNon prendo lezioni da un bidone con i capelli blu, mi dispiace per tua mamma che ha un figlio di me*** come te, fatti una vita fallito. Sono alcuni dei commenti sotto un post preso a caso sui so ... today.it