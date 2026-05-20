In una recente sentenza, un giovane rimasto paralizzato ha abbracciato gli imputati coinvolti nella sua vicenda. La corte ha condannato uno degli aggressori a vent'anni e dieci mesi di reclusione per tentato omicidio, mentre un altro imputato, coinvolto in una rapina, è stato assolto. Un terzo coimputato, condannato a poco più di dieci mesi per omissione di soccorso, è stato successivamente scarcerato. La decisione ha suscitato reazioni tra i presenti in aula.

Vent’anni e 10 mesi di carcere per tentato omicidio ad Alessandro Chiani, mentre il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. È questa la sentenza del giudice di Milano, Alberto Carboni, del processo con rito abbreviato per i due giovani che nella notte del 12 ottobre 2025 hanno accoltellato, lasciandolo paralizzato, il 22enne Davide Simone Cavallo. Durante la prima udienza in tribunale, il pm Andrea Zanoncelli aveva chiesto 12 e 10 anni per entrambi gli imputati per tentato omicidio. “È stato un abbraccio semplicissimo, molto tenero, molto forte, sentito da tutte e tre le parti: soprattutto hanno chiesto scusa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una condanna a 20 anni e un’assoluzione per gli aggressori di Davide Cavallo, il ragazzo rimasto paralizzato ha abbracciato gli imputati

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