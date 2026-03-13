Tottenham Tudor non si dà per vinto alla vigilia del Liverpool | Non dobbiamo comportarci come vittime Ultima spiaggia? Opportunità per alzarci e dimostrare coraggio

Igor Tudor, allenatore del Tottenham, ha partecipato a una conferenza stampa prima della partita contro il Liverpool. Ha affermato che la squadra non deve comportarsi come vittima e ha sottolineato che, anche se questa potrebbe essere l'ultima spiaggia, si tratta di un'opportunità per dimostrare coraggio e rialzarsi. Tudor ha parlato delle sfide in vista e della volontà di affrontarle con determinazione.

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