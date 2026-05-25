Liceo Mancini via al progetto Il Semaforo delle Emozioni
Prende il via ufficialmente il progetto «Il Semaforo delle Emozioni», un'iniziativa formativa innovativa che coinvolgerà 13 classi e circa 250 studenti dell'istituto Liceo Scientifico “P.S. Mancini” nel corso dell'anno scolastico 202526 – 202627. La manifestazione di presentazione, presieduta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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