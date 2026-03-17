Liceo Scientifico Mancini | il Tribunale dissequestra la palestra

Il Tribunale ha disposto il dissequestro della palestra del Liceo Scientifico “Mancini” situato in via De Conciliis ad Avellino. La decisione è stata comunicata recentemente e permette ora agli studenti di utilizzare nuovamente le strutture sportive dell’istituto. La palestra era stata sottoposta a sequestro in precedenza, ma ora questa restrizione è stata revocata.

Tempo di lettura: 2 minuti Dissequestrata la palestra del Liceo Scientifico “Mancini” di via De Conciliis a d Avellino. La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino-Ufficio del Giudice Monocratico ha notificato alla Provincia l’ordinanza di dissequestro. La Provincia procederà ora con gli interventi di adeguamento sismico della struttura per consentire agli studenti di svolgere le attività scolastiche all’interno. “Grazie a questo provvedimento – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane – si chiude una vicenda che ha avuto inizio nel mese di novembre del 2017. L’intervento che si andrà a eseguire rientra nel progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del complesso immobiliare del Liceo Mancini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Liceo Scientifico “Mancini”: il Tribunale dissequestra la palestra Articoli correlati Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino: via al maxi-intervento da 13 milioni per sicurezza e sostenibilitàApprovato il progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della storica scuola. Ladri di merendine al liceo Scientifico Leonardo, danneggiato distributore automatico: studenti portati in palestraI malviventi, durante la notte, sono riusciti a entrare forzando la finestra di una classe. Altri aggiornamenti su Liceo Scientifico Fisica in Ciak: al Liceo Mancini scienza e cinema contro la dispersione scolasticaIl Liceo Scientifico Statale Pasquale Stanislao Mancini di Avellino presenta Fisica in Ciak – Scienza e cinema per un futuro scolastico, un progetto innovativo che unisce il linguaggio cinematogra ... irpinianews.it Dal Nord al Sud, il liceo scientifico domina: i numeri della ricercaNegli ultimi anni il liceo scientifico ha conquistato il primato tra le scuole superiori italiane. Non solo è l’indirizzo più scelto dagli studenti, ma anche quello che ottiene i risultati migliori ... donnamoderna.com