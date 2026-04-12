Assolto ma senza risarcimento | la Cassazione nega l’indennizzo per l’ingiusta detenzione

La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione con formula piena di un uomo che aveva trascorso alcuni mesi in carcere. Tuttavia, la stessa corte ha respinto il ricorso presentato e ha negato il risarcimento per l’ingiusta detenzione. La decisione definitiva stabilisce che, nonostante l’assoluzione, non spetta alcun indennizzo per il periodo passato in carcere.