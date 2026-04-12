Assolto ma senza risarcimento | la Cassazione nega l’indennizzo per l’ingiusta detenzione
La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione con formula piena di un uomo che aveva trascorso alcuni mesi in carcere. Tuttavia, la stessa corte ha respinto il ricorso presentato e ha negato il risarcimento per l’ingiusta detenzione. La decisione definitiva stabilisce che, nonostante l’assoluzione, non spetta alcun indennizzo per il periodo passato in carcere.
Assolto con formula piena, ma senza alcun risarcimento per i mesi trascorsi in carcere. È questa la decisione definitiva arrivata dalla Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato da Raffaele Capaldo, confermando il diniego della riparazione per ingiusta detenzione già disposto.🔗 Leggi su Casertanews.it
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