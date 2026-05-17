Allarme occupazione | 90 lavoratori a rischio al magazzino Kamila

Un nuovo caso di preoccupazione riguardo all’occupazione sta emergendo nella zona di Parma, dove novanta lavoratori impiegati nel magazzino Kamila si trovano in una situazione di incertezza. L’associazione sindacale Adl Cobas ha portato alla luce questa problematica, evidenziando come i dipendenti siano attualmente a rischio di perdere il loro impiego. La vicenda riguarda principalmente le condizioni lavorative e il futuro professionale dei lavoratori coinvolti.

Adl Cobas pone all’attenzione pubblica la drammatica situazione che sta interessando i novanta addetti attualmente impiegati nel magazzino Kamila di Parma. “Da mesi infatti - si legge in una nota del sindacato - si assiste un progressivo calo dei volumi di lavoro, tanto che da marzo metà delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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