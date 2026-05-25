Libri Una vita per vincere il cancro; presentazione domani al Circolo Posillipo

Domani alle 17.30 al Circolo Nautico Posillipo si terrà la presentazione del libro “Una vita per vincere il cancro”. L'evento si svolge in via Posillipo 5. L'incontro è aperto al pubblico e riguarda la presentazione di un volume dedicato alla lotta contro il cancro. La manifestazione si svolge nel contesto di un circolo nautico e prevede interventi di autori e relatori.

Domani, martedì 26 maggio, alle ore 17.30, al Circolo Nautico Posillipo, in via Posillipo 5, presentazione del libro “Una vita per vincere il cancro” di Francesco Schittulli, un lavoro editoriale dal taglio autobiografico e divulgativo, dedicato ai temi della prevenzione oncologica e della ricerca scientifica. L’autore sarà intervistato dal giornalista Antonello Perillo, condirettore TGR Rai nazionale. Porteranno i saluti istituzionali Aldo Campagnola, presidente del Circolo, e Adolfo Gallipoli D’Errico, presidente LILT Napoli. Introduzione affidata a Vincenzo Santagada, assessore alla Salute del Comune di Napoli. Interverranno Gennaro Sangiuliano e Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Invito - Presentazione del libro Una vita per vincere il cancro del prof. Francesco Schittulli

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