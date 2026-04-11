Una vita per vincere il cancro | il prof Francesco Schittulli presenta il suo libro
Il 14 aprile alle 18.30 nella Pinacoteca comunale di San Michele Salentino si terrà la presentazione del libro “Una vita per vincere il cancro”, scritto dal professore. L’evento è promosso dall’amministrazione comunale con l’assessorato alle Pari Opportunità. La presentazione si svolgerà nel contesto di un appuntamento pubblico dedicato alla pubblicazione, senza interventi di figure istituzionali o annunci di iniziative future.
SAN MICHELE SALENTINO - Martedì 14 aprile, alle ore 18.30, nella Pinacoteca comunale “S. Cavallo” di San Michele Salentino, l’Amministrazione comunale – assessorato alle Pari Opportunità – ha organizzato la presentazione del libro “Una vita per vincere il cancro”, del prof. Francesco Schittulli.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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