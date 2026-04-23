Domani la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Domenico Di Iasio al Circolo Unione

Domani alle 18 si terrà presso il Circolo Unione la presentazione dell’ultima opera letteraria dell’autore Domenico Di Iasio. L’evento prevede un intervento dell’autore e un dibattito con il pubblico. La pubblicazione, annunciata da diverse settimane, sarà disponibile per la firma e la vendita durante l’appuntamento. L’incontro è aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione.

Domani, alle ore 18.30, presso il Circolo Unione, avverrà la prima presentazione in assoluto dell’ultima, assai significativa, fatica letteraria di Domenico di Iasio. Già professore universitario in Urbino e Foggia, e’ un filosofo e storico di questa branca del sapere.Dis-umanesimo e’ il termine con cui l’autore indica il tratto fondamentale del nostro tempo. Tale idea discende dall’abbattimento del concetto di uguaglianza, formulato dal cristianesimo, prima, e dalla rivoluzione illuministica, poi. Vi aspettiamo numerosi, per partecipare a questo, interessante, evento culturale.La partecipazione è libera.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Domani la presentazione dell’ultima fatica letteraria di Domenico Di Iasio al Circolo Unione Notizie correlate Leggi anche: L'ex rettore Giuseppe Zaccaria presenta la sua ultima fatica letteraria La battaglia del Trebbia contro Annibale: conferenza di Manrico Bissi al Circolo dell’UnioneMercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 18 il Circolo dell'Unione ospiterà l’architetto Manrico Bissi dell’Associazione Archistorica che trasporterà i...