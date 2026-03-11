Si indaga sulle circostanze del suicidio di Antonio Meglio l'uomo che aggredì una giovane sul bus

Le autorità stanno esaminando le circostanze del suicidio di Antonio Meglio, l’uomo che in passato aveva aggredito una giovane su un autobus. Nel frattempo, si prosegue con le indagini sulla morte del 39enne, arrestato per aver aggredito un’avvocata, e il suo legale ha annunciato un esposto riguardante la vigilanza e l’assistenza durante il ricovero.

Indagine sulla morte del 39enne arrestato per l'aggressione all'avvocata Viola. Il legale annuncia un esposto su vigilanza e assistenza durante il ricovero.

