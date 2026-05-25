Libri | a Roma la presentazione di L’uomo che sfidò Mussolini

Martedì 26 maggio alle 11 si terrà a Roma, nella Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli, la presentazione del libro di Antonio Carioti intitolato “L’uomo che sfidò Mussolini”. L’evento è dedicato alla pubblicazione e si svolge in una sede istituzionale.

ROMA – Martedì 26 maggio, a partire dalle ore 11, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli si svolgerà la presentazione del libro di Antonio Carioti, “L’uomo che sfidò Mussolini”. Modera Stefano Folli. L’appuntamento, come informa una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Siamo nel luglio del 1925. Giovanni Amendola è in viaggio verso Pistoia da Montecatini, che ha dovuto lasciare perché una folla di camicie nere ha posto sotto assedio il suo albergo. Per Amendola, questi attacchi non sono una novità. Ha già subito nel 1923 un pestaggio a Roma, dove ora è il leader principale dell’Aventino, la coalizione dei deputati antifascisti sorta dopo il delitto Matteotti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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