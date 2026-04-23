A Melfi si terrà il 25 aprile un evento dedicato al centenario della morte di Giovanni Amendola, figura storica nota per aver sfidato Mussolini. L’incontro si svolgerà in occasione della Festa della Liberazione, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. La giornata prevede interventi e momenti di memoria per ricordare il contributo di Amendola nella lotta contro il fascismo. La città si prepara a celebrare questa ricorrenza con un appuntamento che ripercorre quegli anni di resistenza.

? Cosa sapere Melfi ospita il 25 aprile l'incontro sul centenario della scomparsa di Giovanni Amendola.. L'evento analizza la figura del leader liberale e le dinamiche dell'Aventino antifascista.. Sabato 25 aprile 2026 alle ore 17.30, l’auditorium del centro culturale Nitti situato in vico San Pietro a Melfi ospiterà un incontro dedicato al centenario della scomparsa di Giovanni Amendola, per analizzare la violenza fascista e le dinamiche dell’Aventino. L’iniziativa, che vede il coinvolgimento diretto della Fondazione e dell’Associazione Francesco Saverio Nitti insieme al patrocinio del Comune di Melfi e del Comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario della morte di Giovanni Amendola, mira a ricostruire un profilo storico lontano dalle narrazioni superficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melfi celebra Amendola: il centenario dell’uomo che sfidò Mussolini

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