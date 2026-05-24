Due italiani sono stati arrestati a Sirte, dove anche la Flotilla via terra è stata fermata. La Farnesina ha attivato le procedure di emergenza. Si sono perse le comunicazioni con circa dieci attivisti entrati nel territorio controllato da Haftar. La zona è sotto stretta sorveglianza e le autorità locali hanno bloccato l’accesso alla zona. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

" Abbiamo perso i contatti con una decina di attivisti che a Sirte erano entrati nel territorio della Libia controllato dalle autorità di Haftar. Il gruppo, con un'auto e un'ambulanza, era stato invitato a negoziare la ripartenza del Land Convoy. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e una piemontese. Secondo quanto ci risulta finora, potrebbero essere stati arrestati ". Lo riferisce all'Ansa la portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia. Sono in corso verifiche da parte dell'Unità di crisi della Farnesina. A parlarne era stata oggi in un video Sara Suriano, una delle volontarie italiane della Land Convoy, spiegando che la missione, dopo uno stallo di otto giorni della trattativa con il governo del generale Haftar, ha deciso oggi di dirigersi verso il confine della zona est. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fermata anche la Flotilla via terra. Arrestati due italiani a Sirte, si attiva la Farnesina

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