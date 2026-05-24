La Farnesina ha annunciato di aver perso i contatti con circa dieci attivisti italiani entrati nel territorio di Sirte, sotto il controllo delle autorità di Haftar. La flottiglia via terra, composta anche da due italiani, è stata fermata nel corso di un'operazione nella città libica. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni o sui motivi del fermo.

" Abbiamo perso i contatti con una decina di attivisti che a Sirte erano entrati nel territorio della Libia controllato dalle autorità di Haftar. Il gruppo, con un'auto e un'ambulanza, era stato invitato a negoziare la ripartenza del Land Convoy. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e una piemontese. Secondo quanto ci risulta finora, potrebbero essere stati arrestati ". Lo riferisce all'Ansa la portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia. Sono in corso verifiche da parte dell'Unità di crisi della Farnesina. A parlarne era stata oggi in un video Sara Suriano, una delle volontarie italiane della Land Convoy, spiegando che la missione, dopo uno stallo di otto giorni della trattativa con il governo del generale Haftar, ha deciso oggi di dirigersi verso il confine della zona est. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla via terra, due italiani nel gruppo fermato a Sirte. Si attiva la Farnesina

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