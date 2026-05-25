Secondo un report, il cessate il fuoco in Libano è considerato solo di facciata. Si segnalano sfollamenti, demolizioni e villaggi distrutti, con attacchi continui. La strategia israeliana nel paese segue lo stesso modello usato a Gaza, con accuse di genocidio. Il cessate il fuoco viene descritto come solo teorico e non applicato concretamente.

Sfollamenti, demolizioni, villaggi rasi al suolo e attacchi. “La strategia israeliana in Libano è la stessa adottata a Gaza e degenerata in un genocidio, mentre il cessate il fuoco resta solo teorico “. È la denuncia contenuta nel nuovo report ‘ The Gaza Playbook ‘, pubblicato oggi da Oxfam, dove si evidenziano, attraverso dati e analisi, le conseguenze e l’impatto dell’ultima escalation militare sulla popolazione libanese. Dall’inizio della tregua, il 17 aprile, “ 600 persone sono state uccise, 10mila case sono state distrutte o danneggiate, e solo nei primi quattro giorni il cessate il fuoco è stato violato 220 volte”. Anche a Gaza dallo scorso 10 ottobre “si contano almeno 850 vittime civili, che vanno ad aggiungersi alle oltre 72 mila causate dal 2023, tra cui oltre 20mila bambini”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libano, il report: “Il cessate il fuoco è solo di facciata. Il disegno di Israele è l’annessione come a Gaza”

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