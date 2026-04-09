La Russia ha dichiarato che un accordo di cessate il fuoco tra Washington e Teheran dovrebbe comprendere anche il Libano. La posizione è stata comunicata in risposta alle recenti tensioni nella regione e alle richieste di stabilità. Finora, i negoziati tra le parti si sono concentrati principalmente su altri fronti, mentre Mosca insiste affinché il Libano sia coinvolto nelle discussioni. La questione è diventata un punto chiave nelle dinamiche regionali.

La Russia ritiene che l'accordo di cessate il fuoco tra Washington e Teheran debba includere anche il Libano. L'ha dichiarato il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una conversazione con il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi. "Mosca presume che questi accordi (.) abbiano una dimensione regionale e si estendano in particolare al Libano", ha affermato il Ministero degli Esteri russo in una dichiarazione. Da parte sua, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha condannato l'offensiva israeliana in Libano, affermando che "minaccia di far deragliare il processo negoziale che stava iniziando a prendere forma". Intanto le forze di sicurezza russe hanno effettuato una perquisizione negli uffici del giornale indipendente russo Novaya Gazeta a Mosca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Cessate il fuoco deve riguardare anche il Libano". Il diktat di Mosca a Israele

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