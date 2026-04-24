Prorogato di tre settimane il cessate il fuoco tra Israele e Libano

Il cessate il fuoco tra Israele e Libano, attivo da dieci giorni, è stato prorogato di altre tre settimane. La decisione è stata annunciata dalle parti coinvolte, che hanno confermato la continuazione dell’accordo temporaneo. La sospensione delle ostilità era stata inizialmente concordata per un periodo limitato e ora viene estesa per consentire ulteriori negoziati e accertamenti.

Il cessate il fuoco tra Israele e Libano, in vigore da dieci giorni e in scadenza, è stato esteso di tre settimane. Lo ha annunciato Donald Trump dopo l’incontro alla Casa Bianca tra gli ambasciatori di Tel Aviv e Beirut, al secondo ciclo di negoziati. Esprimendo fiducia sulla possibilità di definire un accordo di pace permanente entro la fine del 2026 («Ci sono ottime probabilità. Penso che sia un obiettivo facile da centrare»), il tycoon ha poi dichiarato di aspettarsi che i leader dei due Paesi, dunque il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun, lo incontrino nel corso delle prossime due settimane.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Prorogato di tre settimane il cessate il fuoco tra Israele e Libano Trump anuncia prorrogação por 3 semanas do cessar-fogo entre Israel e Líbano Notizie correlate Leggi anche: Trump, 'cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane' Leggi anche: "Gli Usa pianificano attacchi su Hormuz se salta la tregua". Cessate il fuoco tra Israele e Libano esteso di tre settimane Contenuti di approfondimento Temi più discussi: TG5: Proroga di 3 settimane tregua Libano-Israele Video; Cuneo, nuovo ospedale: il bando per la progettazione slitta di tre settimane; Trump: ' - AGI; Libano: tregua estesa di tre settimane. Gli Usa pianificano attacchi su Hormuz qualora le trattative falliscano. Prorogato di tre settimane il cessate il fuoco tra Israele e LibanoProrogato di tre settimane il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Trump annuncia: «Incontrerò i leader dei due Paesi». lettera43.it Israele-Libano, prorogato cessate il fuoco per 3 settimaneIl cessate il fuoco tra Israele e Libano sarà prorogato di tre settimane. Ad annunciarlo è stato il presidente degli ... iltempo.it Corriere della Sera. . Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prorogato di tre settimane, dopo aver ospitato alla Casa Bianca un incontro tra i rappresentanti dei due Paesi. «L'incontro è and - facebook.com facebook Il presidente Donald Trump ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prorogato di tre settimane, dopo aver ospitato alla Casa Bianca un incontro tra i rappresentanti dei due Paesi. "L'incontro è andato molto bene! Gli Stati Uniti collab x.com