L’IA e consumi l’82% degli utenti usa strumenti intelligenti per decidere cosa comprare
L’82% degli utenti utilizza strumenti di intelligenza artificiale per prendere decisioni di acquisto. La ricerca internazionale sulle Organizzazioni Agentiche rivela che la maggior parte delle persone si affida a tecnologie intelligenti per valutare prodotti e servizi prima di comprare. I dati indicano un forte coinvolgimento degli utenti con strumenti digitali avanzati, anche in fase di selezione e confronto tra diverse opzioni di consumo. La tendenza si conferma come parte integrante delle abitudini di acquisto quotidiane.
(Adnkronos) – Secondo i dati emersi dalla ricerca internazionale sulle Organizzazioni Agentiche, condotta su un campione di 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore da Hotwire Global in collaborazione con House of Beautiful Business, l’intelligenza artificiale ha cessato di essere un semplice strumento consultivo per trasformarsi in un vero e proprio intermediario commerciale. Le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
BUY NOW PAY LATER GETTING WORSE IN 2026 in USA, UK (Investment Banker Reacts to Tik Tok)
Notizie e thread social correlati
IA e Media 2026: cresce la fiducia degli utenti e l’adozione nelle redazioniNel 2026, il rapporto tra intelligenza artificiale e media mostra un aumento della fiducia degli utenti nei contenuti generati dall’IA, con il 42%...
Intelligenza artificiale, l’Italia è penultima in Europa: solo il 19,9% degli adulti usa questi strumentiUn nuovo rapporto dell’ISTAT ha rilevato che nel 2025 solo il 19,9% degli adulti italiani utilizza strumenti di intelligenza artificiale generativa.
Temi più discussi: L’AI è nel cuore del sistema energia in Italia: i casi; La Lombardia è apripista per l’uso dell’IA nel green budgeting; Quali sono i nuovi limiti di utilizzo di Gemini e che cosa cambia; I consumi? Emozioni e dati, così la tecnologia può aiutare a interpretarli.
Italia quinta in Europa per l'uso di ChatGPT dopo Francia, Germania, Spagna, UK (secondo una ricerca di Best Brokers) reddit
Io Riparto. . Durante il Live Lab di IoRiparto – Evoluzioni, Stefano Epifani, Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, ha lanciato un cambio di prospettiva: non fermiamoci solo ai consumi dell'Intelligenza Artificiale, ma sfruttiamola per ottimizzare facebook
C'è una grande sproporzione nel modo in cui parliamo di intelligenza artificiale in Italia, enorme. E rappresenta bene, questa sproporzione, il modo con cui si affronta il grande tema della IA. Quando esce una norma UNI sui 12 profili professionali dell'AI, non s x.com
Consumi, l'IA come abilitatore della relazione brand-utenteL’intelligenza artificiale (IA) generativa è sempre più presente nel quotidiano dei consumatori: il 73% degli italiani ha già utilizzato strumenti basati sull’IA generativa (come ChatGPT, Gemini o ... repubblica.it
IA, quanto mi costi (e quanto consumi): sempre più energivori e costosi diventano i chatbotI chatbot IA consumano energia, acqua e risorse crescenti, il che rende la vita difficile a tutti: dalle imprese ai consumatori, oltre che all'ambiente stesso. libero.it