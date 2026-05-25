L’IA e consumi l’82% degli utenti usa strumenti intelligenti per decidere cosa comprare

L’82% degli utenti utilizza strumenti di intelligenza artificiale per prendere decisioni di acquisto. La ricerca internazionale sulle Organizzazioni Agentiche rivela che la maggior parte delle persone si affida a tecnologie intelligenti per valutare prodotti e servizi prima di comprare. I dati indicano un forte coinvolgimento degli utenti con strumenti digitali avanzati, anche in fase di selezione e confronto tra diverse opzioni di consumo. La tendenza si conferma come parte integrante delle abitudini di acquisto quotidiane.

(Adnkronos) – Secondo i dati emersi dalla ricerca internazionale sulle Organizzazioni Agentiche, condotta su un campione di 900 professionisti tra Stati Uniti, Europa e Singapore da Hotwire Global in collaborazione con House of Beautiful Business, l’intelligenza artificiale ha cessato di essere un semplice strumento consultivo per trasformarsi in un vero e proprio intermediario commerciale. Le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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