Una chat di Chiara Poggi, risalente a diciannove anni fa, è emersa nel corso delle indagini. Nel messaggio, si fa riferimento a un “sexy shop”, con una frase che coinvolge direttamente la ragazza. La scoperta ha portato a un riesame del caso di Garlasco, alimentando nuove domande sulla sua vita e sui contatti dell’epoca. La vicenda giudiziaria resta aperta, senza risposte definitive.

A diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a riaprire interrogativi destinati probabilmente a restare irrisolti sul piano della verità assoluta. La nuova indagine della procura di Pavia prova però a fissare alcuni punti considerati centrali nella ricostruzione della vicenda, mettendo in discussione elementi che per anni hanno accompagnato il racconto giudiziario e mediatico del delitto. Nel nuovo fascicolo emergono infatti due convinzioni investigative precise: la prima riguarda l’estraneità di Alberto Stasi all’omicidio della fidanzata; la seconda è legata alla natura del rapporto tra i due giovani, descritto come stabile, sereno e caratterizzato da una forte intimità affettiva e sessuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lì, nel sexy shop tu…”. Garlasco, salta fuori la chat di Chiara Poggi: con chi parlava. Cambia tutto

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