Lezione di Yoga Nidra

Concediti un'intensa parentesi di rilassamento, sciogli le tensioni con alcune semplici asana di Hatha Yoga per concludere con un lungo rilassamento guidato attraverso la potente tecnica dello Yoga Nidra. Non occorre avere esperienza, porta con te un tappetino, un cuscino e una leggera coperta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lezione gratuita di Yoga Nidra Open Week 7 gennaio 2026

Notizie e thread social correlati

Corso di Yoga NidraUn corso di Yoga Nidra è stato organizzato recentemente, offrendo ai partecipanti la possibilità di apprendere questa pratica di rilassamento...

Hatha hike yoga: escursione e lezione alla Real casina dei marchesi Artale nella riserva di Pizzo CaneQuesta domenica, le guide naturalistiche di SicilHikes condurranno un'escursione nel parco di Pizzo Cane, attraversando boschi e ruderi storici con...

Si parla di: Yoga e ipertensione: può davvero abbassare la pressione alta? La risposta degli studi.

Bastano 30 minuti di Yoga Nidra per ottenere un effetto relax pari a 2-4 ore di sonno. Ecco come funzionaQuesta pratica yogica, al pari delle asana e del pranayama, consiste nello stare in un sonno consapevole (nidra in sanscrito significa appunto sonno) per indurre un profondo stato di rilassamento. vogue.it

Yoga Nidra: i benefici e come praticare lo Yoga del sonno (VIDEO)Lo Yoga Nidra è conosciuto anche come Yoga del sonno o sonno Yogico. Si tratta di una tecnica di Yoga e rilassamento molto potente e nello stesso tempo semplice da praticare. Lo Yoga Nidra è adatto a ... greenme.it