Un corso di Yoga Nidra è stato organizzato recentemente, offrendo ai partecipanti la possibilità di apprendere questa pratica di rilassamento profondo. Durante le sessioni, si guida attraverso tecniche che favoriscono il rilassamento di corpo e mente, con l’obiettivo di alleviare stress e tensioni. Sono previste anche attività per contrastare l’insonnia e migliorare la concentrazione.

Lo Yoga Nidra è una pratica potente, durante la quale si raggiunge un profondo stato di rilassamento che rigenera efficacemente corpo e mente portando numerosi benefici, fra i quali: - Riduzione di stress e tensioni- Contrasto dell'insonnia - Miglioramento della capacità di attenzione e concentrazione - Incremento di creatività e problem solving ed altro ancora Vieni a provare! Per informazioni e prenotazioni chiamami o scrivimi al 3759103494.

Yoga Nidra - Lezione di provaSperimenta una tecnica di rilassamento piacevole, profonda e rigenerante efficace anche per ridurre stress e insonnia.

YOGA NIDRA - radici

