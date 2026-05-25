Alle ore 15 si sono chiusi i seggi a Salerno, e gli exit poll hanno indicato una vittoria netta di Vincenzo De Luca. L'ex governatore ha superato gli avversari senza il sostegno del Partito Democratico. I risultati ufficiali ancora non sono stati comunicati.

Seggi chiusi alle 15 anche a Salerno, fin dagli exit-poll si è delineata una netta vittoria da parte di Vincenzo De Luca. Secondo le prime proiezioni Opinio-Rai, l'ex presidente della Regione Campania, sostenuto da sette liste, tra le quali non figura il Pd, si attesta sul 58,5% delle preferenze. Seguono Gherardo Maria Marenghi del centrodestra entro una forbice del 14-18% e Franco Massimo Lanocita di M5s e una civica con la stessa percentuale. Sarebbe la quinta elezione a sindaco di Salerno per lui. Non ci saranno ballottaggi: Lanocita è accreditato al secondo posto con il 15,6% mentre il candidato del centrodestra sarebbe terzo con il 12,2. L’affluenza nella città campana ha superato il 63,44%, attestandosi come una delle più alte di questa tornata elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ex governatore De Luca vince senza il Pd

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Elezioni, a Salerno De Luca vince senza il PdA Salerno, i seggi sono stati chiusi alle 15 e i primi exit poll hanno mostrato una vittoria netta di Vincenzo De Luca.

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