Un ex calciatore è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto su via Pietramarina, vicino a Sovigliana. L’auto su cui viaggiava è uscita di strada, provocando la morte dell’uomo sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi. La notizia ha suscitato shock tra conoscenti e residenti.

Vinci (Firenze), 25 maggio 2026 – Tragedia ieri pomeriggio su via Pietramarina, la strada che partendo da Sovigliana si arrampica sulle pendici del Montalbano. Per cause da accertare, un’auto sarebbe uscita fuori strada. Purtroppo per il conducente, Massimiliano Albini di 45 anni, non c’è stato niente da fare. E’ morto nel sinistro. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti poco dopo le 14. Sul posto anche i sanitari del 118. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso. Il sindaco sul posto. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per la messa in sicurezza della zona: un punto in cui la strada è in campagna tra alberi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ex calciatore Massimiliano Albini morto nell’auto finita fuori strada, “siamo tutti sotto shock”

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