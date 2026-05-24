Tragedia a Vinci | auto finisce fuori strada morto ex calciatore

Un ex calciatore è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Vinci, lungo via Pietramarina. Poco prima delle 15, i vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti per un’auto uscita dalla strada su un rettilineo. Sul luogo sono arrivati anche i soccorsi, ma l’uomo non è riuscito a salvarsi. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Nel pomeriggio un grave incidente stradale si è verificato nel comune di Vinci, in via Pietramarina. L’allarme è scattato poco prima delle 15, quando i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli sono intervenuti per un’auto finita fuori dalla sede stradale lungo un rettilineo.I pompieri hanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Tragedia sulla strada. muore nel fuori strada con l’auto a VinciUn uomo è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto lungo via Pietramarina a Vinci, quando la sua auto è uscita dalla strada.

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