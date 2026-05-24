Un incidente stradale si è verificato in via Pietramarina a Vinci, provocando la morte di un ex calciatore di 45 anni. La vittima, identificata come Massimiliano Albini, è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rilievo.

Vinci (Firenze), 24 maggio 2026 – Una perdita che sconvolge una comunità intera. È Massimiliano Albini la vittima dell’ incidente stradale avvenuto in via Pietramarina a Vinci. Aveva 45 anni. L’auto ribaltata, le lamiere accartocciate. La tragedia è avvenuta poco prima delle 15. Secondo le prime ricostruzioni sulla dinamica, Massimiliano Albini stava procedendo in auto lungo il rettilineo. Per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del veicolo che si è poi ribaltato. Ai soccorritori intervenuti si è presentata una scena terribile: l’auto era completamente distrutta, ribaltata e con le lamiere accartocciate. Per Massimiliano, purtroppo, non c’era già più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Massimiliano Albini: l’ex calciatore morto a 45 anni in un incidente stradale

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