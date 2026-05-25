L' ex archivio Inps di piazza Bologna è diventato una palestra

Notizia in breve

Dopo un anno dall'inizio del contratto di affitto, l'Asd Aldega ha aperto ufficialmente la sua palestra nell'ex archivio Inps di piazza Bologna. La struttura, ora destinata alle attività sportive, è stata rinnovata e resa operativa in questa zona. La palestra può ora accogliere gli iscritti e svolgere le sue attività normalmente. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle modifiche apportate alla sede o sui tempi di apertura al pubblico.