Catania sgomberata l’ex palestra di piazza Lupo

Nella notte scorsa, le forze dell’ordine hanno eseguito lo sgombero dell’ex palestra di piazza Lupo a Catania, un edificio che da tempo era stato occupato da gruppi anarchici e persone associate a centri sociali. L’operazione ha coinvolto diversi agenti e ha portato alla liberazione dello stabile, che era stato occupato senza autorizzazione. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione coordinata dalle forze dell’ordine. Nella notte scorsa è stata sgomberata l’ex palestra di piazza Lupo a Catania, da tempo occupata da anarchici e membri di centri sociali. L’intervento è stato condotto da un’operazione interforze sotto il coordinamento della Questura. Identificazione dei presenti. All’esterno della struttura si trovavano alcuni giovani incaricati di monitorare l’area. Non hanno opposto resistenza e sono stati identificati dagli agenti della Digos. Durante le operazioni, sul posto si sono anche radunati alcuni manifestanti. Il futuro dell’area. L’edificio appartiene al Comune di Catania, che ha già previsto un progetto di riqualificazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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