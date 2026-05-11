Il Giro ha portato una serie di attività nella piazza principale, coinvolgendo studenti e insegnanti di una scuola locale. Sono stati organizzati giochi, enigmi e rompicapi per i bambini, con l'obiettivo di stimolare la creatività e l'apprendimento attraverso esercizi pratici. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse generazioni, creando un momento di incontro e socializzazione all'aperto. I partecipanti hanno condiviso momenti di gioco e confronto in un ambiente pubblico e informale.

Giochi, enigmi, rompicapi ed esercizi dedicati alla creatività e all’ apprendimento attivo. È stato un sabato pomeriggio di divertimento in piazza Bad Kissingen, dove l’istituto Barsanti – sede Salvetti ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Massa, ha organizzato ‘Gioco di qua, gioco di là’, l’iniziativa collaterale al passaggio del Giro d’Italia che ha intrattenuto decine di bambini e fatto riscoprire loro i giochi di una volta. "L’idea – ha spiegato il professor Andrea Ginotti – è quella di creare una palestra di socialità all’interno della piazza in cui generazioni diverse si incontrano: gli insegnanti guidano i ragazzi, che sono i veri animatori di questa iniziativa dedicata ai bambini".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Giro? "Una palestra di socialità". Studenti e professori del ‘Salvetti’ portano i bimbi a giocare in piazza

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