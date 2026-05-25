Lewis Hamilton senza simulatore secondo in Canada | il talento è meglio della realtà virtuale

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Canada, Lewis Hamilton ha conquistato il suo miglior risultato da quando corre con una Ferrari, arrivando secondo dopo un duello con Verstappen. Non ha utilizzato il simulatore prima della gara. La sua performance è stata superiore alle aspettative, considerando che ha gareggiato senza l’uso di strumenti di realtà virtuale. La gara si è conclusa con un piazzamento che rappresenta il suo miglior risultato in questa stagione.

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In Canada Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior risultato da quando è pilota della Ferrari, secondo posto ottenuto dopo un duello con Verstappen. Il no al simulatore e la presenze della mamma sembrano aver aiutato Hamilton a Montreal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lewis Hamilton ha ottenuto in Canada una delle sue migliori qualifiche stagionali

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