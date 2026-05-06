Dopo un Gran Premio di Miami senza particolari risultati, terminato con Hamilton in sesta posizione a oltre 50 secondi dal vincitore, il pilota britannico ha annunciato di voler eliminare il lavoro al simulatore dalla sua preparazione. Questa decisione arriva in un momento di riflessione prima della seconda parte del Campionato del Mondo di Formula 1 2026, segnando un cambiamento nelle sue abitudini di allenamento.

Dopo un anonimo Gp di Miami, che lo ha visto chiudere al 6° posto con 53 secondi di ritardo dal vincitore della gara Kimi Antonelli, Lewis Hamilton ha deciso di intraprendere una nuova direzione – almeno per il momento – in vista della seconda parte del Mondiale di F1 2026. Intervistato dai media in Florida, il pilota della Ferrari si è focalizzato su uno strumento che per il momento non gli sta dando benefici: “Il simulatore mi sta indirizzando male, quindi per il momento lo lascerò da parte. Nella prossima gara proverò un metodo diverso, perché il nostro attuale approccio alla preparazione non ci sta dando i risultati sperati”. Poi ha aggiunto in maniera un po’ polemica: “ In fondo, è sempre una questione di correlazione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “Il lavoro al simulatore? Mi sta indirizzando male, lo eliminerò”

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