Ferrari piena di dubbi in Canada Hamilton | Basta simulatore
A Montreal, sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, si torna in pista per il Gran Premio del Canada. Tra i piloti, Hamilton ha espresso dubbi sulla preparazione e ha affermato di aver bisogno di più tempo in pista reale, criticando l’uso eccessivo del simulatore. La gara si svolge dopo diverse settimane di allenamenti e prove, con le squadre che cercano di ottimizzare le proprie vetture in vista della corsa. La competizione si annuncia aperta, con i piloti pronti a sfidarsi su un tracciato molto apprezzato dagli appassionati.
Si riparte da Montreal, sul circuito intitolato al mitico Gilles Villeneuve. Il circo della Formula 1 ricomincia la stagione dal Canada con il sorriso di Kimi Antonelli e della Mercedes, dominatori assoluti nelle prime quattro gare (il bolognese ha già vinto in tre occasioni) e i mille dubbi che si porta dietro la Ferrari. La stagione a Maranello era iniziata con l’obiettivo minimo di tornare a vincere un gran premio per cancellare l’annata nera del 2025 quando le Rosse erano rimaste a quota zero. Ma a parte qualche piccolo segnale di miglioramento Leclerc e Hamilton non sembrano avere a disposizione macchine in grado di vincere. La nuova SF-26 A Miami c’era grande attesa per le novità introdotte sulle macchine di Maranello, grazie alle nuove norme varate dalla Federazione Internazionale dopo le polemiche dei primi gran premi. 🔗 Leggi su Panorama.it
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