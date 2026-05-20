Ferrari piena di dubbi in Canada Hamilton | Basta simulatore

A Montreal, sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, si torna in pista per il Gran Premio del Canada. Tra i piloti, Hamilton ha espresso dubbi sulla preparazione e ha affermato di aver bisogno di più tempo in pista reale, criticando l’uso eccessivo del simulatore. La gara si svolge dopo diverse settimane di allenamenti e prove, con le squadre che cercano di ottimizzare le proprie vetture in vista della corsa. La competizione si annuncia aperta, con i piloti pronti a sfidarsi su un tracciato molto apprezzato dagli appassionati.

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Si riparte da Montreal, sul circuito intitolato al mitico Gilles Villeneuve. Il circo della Formula 1 ricomincia la stagione dal Canada con il sorriso di Kimi Antonelli e della Mercedes, dominatori assoluti nelle prime quattro gare (il bolognese ha già vinto in tre occasioni) e i mille dubbi che si porta dietro la Ferrari. La stagione a Maranello era iniziata con l’obiettivo minimo di tornare a vincere un gran premio per cancellare l’annata nera del 2025 quando le Rosse erano rimaste a quota zero. Ma a parte qualche piccolo segnale di miglioramento Leclerc e Hamilton non sembrano avere a disposizione macchine in grado di vincere. La nuova SF-26 A Miami c’era grande attesa per le novità introdotte sulle macchine di Maranello, grazie alle nuove norme varate dalla Federazione Internazionale dopo le polemiche dei primi gran premi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ferrari piena di dubbi in Canada Hamilton: “Basta simulatore” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Hamilton scuote la Ferrari: “Il simulatore ci porta fuori strada”. Allarme rosso a MaranelloIl pensiero positivo con cui Lewis Hamilton aveva deciso di affrontare questo campionato sembra già svanito. Hamilton non vuole più usare il simulatore F1 Ferrari: “Ogni volta mi manda nella direzione sbagliata”Lewis Hamilton cambia metodo dopo il weekend complicato di Miami: il pilota della Ferrari ha deciso di prendersi una pausa dal simulatore di... Ferrari piena di dubbi in Canada Hamilton: Basta simulatoreNel week end la Formula 1 torna in pista. Nell'ultimo Gp a Miami le Rosse non hanno tratto vantaggio dagli undici cambiamenti apportati sulla macchina, il problema resta sempre la potenza del motore. panorama.it Ferrari, Verstappen: suggestione di un’unione impossibile?Max Verstappen in Ferrari con Leclerc? Analisi politica e sportiva dei rumors che scuotono il paddock verso il Canada. formulacritica.it