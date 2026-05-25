Il Levanto Calcio ha vinto la partita di ritorno contro la Tarros Sarzanese, assicurandosi la salvezza in Promozione dopo una stagione difficile. La squadra ha ottenuto il risultato decisivo in un match caratterizzato da elevata tensione e motivazioni forti. Il tecnico ha dichiarato che il futuro del club potrebbe dipendere dall'assegnazione di un nuovo direttore sportivo. La gara si è conclusa con il Levanto che ha festeggiato in extremis la permanenza nella categoria.

Dopo una stagione altalenante con una salvezza raggiunta in extremis il Levanto Calcio ha festeggiato la permanenza in Promozione, aggiudicandosi la gara di ritorno in un match carico di motivazioni e tensioni contro la Tarros Sarzanese. Un traguardo fortemente voluto dalla società e dal mister Dimitri Agata, arrivato a campionato in corso, ma che ha sempre creduto nel valore dei propri ragazzi. Prima tanta sofferenza e poi una gioia incontenibile. Mister come spiega questo turbinio di emozioni? "Nella gara d’andata in casa nostra ci siamo trovati sotto 1-3, ma quando tutto sembrava andare storto i ragazzi hanno trovato le energie giuste per riaprire la partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Levanto, salvi in extremis. Il mister: "Futuro? Da ds"

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