Il direttore sportivo rimane al suo posto a Correggio, mentre il nuovo allenatore di Montecchio è stato ufficializzato. Le società dilettantistiche stanno completando le rispettive squadre tecniche e dirigenziali, mentre la fase di rinnovo dei giocatori non è ancora entrata nel vivo. Le operazioni di mercato e le nomine ufficiali continuano a occupare le prime pagine delle cronache locali.

Proseguono i completamenti di staff tecnici e dirigenziali tra i dilettanti del calcio nostrano, mentre per i giocatori ancora non siamo nella fase più calda. Partiamo dalla Serie D, con la Correggese che dopo la buona stagione da neopromossa conferma il direttore sportivo Salvatore Greco, ex bomber che così proseguirà la sua avventura dietro la scrivania di Correggio. È stato definito dal Montecchio il nuovo allenatore per la prossima Promozione: ecco l’ufficialità di Marco Marchesini, che si è liberato dal Masone dopo tre anni con ottimi risultati. I giallorossi, tra l’altro, hanno concluso la stagione senza playoff e a inizio aprile avevano scelto l’esperto Lauro Bonini per terminare la stagione al posto di Mauro Ghillani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ds Greco confermato a Correggio. Marchesini mister a Montecchio

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